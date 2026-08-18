Economía

Abundancia de divisas crece con fuerza: superávit diario en las ventanillas aumenta

El mercado cambiario en Costa Rica registra un mayor exceso diario de divisas en 2026

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Por Luis Enrique Brenes
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La mayor abundancia de divisas presiona a la baja el tipo de cambio del dólar. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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