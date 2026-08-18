Abundancia de divisas crece con fuerza: superávit diario en las ventanillas aumenta

La mayor abundancia de divisas presiona a la baja el tipo de cambio del dólar.

La abundancia de dólares en el mercado cambiario aumentó en lo que va del 2026 respecto al mismo lapso del 2025, en medio de un tipo de cambio que este año tocó mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Según el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM), publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y una actualización realizada por La Nación, el mercado cambiario registra un superávit mayor este año en comparación con el mismo periodo del 2025.

Al 13 de agosto pasado, último dato disponible, se confirma una tendencia creciente en el excedente de las operaciones cambiarias del público. A esa fecha alcanzó $4.827 millones, superando en $450 millones los $4.377 millones del mismo periodo del 2025. Además, el monto se sitúa como el más alto de los registros de ventanillas del BCCR, incluso superando los $4.715 del 2023.

Esta mayor abundancia también se refleja en el nivel de superávit diario en ventanilla. Para el 17 de julio pasado, esta aumentó en $2,3 millones respecto a la misma fecha del año anterior, al pasar de $29,5 millones a $31,8 millones, según el IPM:

Por su parte, al 13 de agosto, el nivel diario de abundancia en las ventanillas tuvo una ligera variación. La brecha aumentó a $2,88 millones, pasando de $28,06 millones en 2025 a $30,94 millones en 2026.

El Banco Central atribuyó este superávit, principalmente, a las ventas netas de divisas realizadas por empresas adscritas al régimen especial de comercio, es decir, por las zonas francas.

Por otro lado, en este mismo lapso, los hogares y las empresas del régimen definitivo mostraron un resultado neto negativo en sus operaciones cambiarias, con lo cual fueron demandantes netos de divisas.

Por lo general, las ventanillas registran excesos, lo que significa que los participantes venden más dólares de los que compran a los intermediarios. En los últimos años, sin embargo, ese remanente aumentó y, además, presionó a la baja el precio del dólar.

Este remanente de divisas fue llevado por los intermediarios cambiarios al Monex, donde el Banco Central adquirió $3.751,5 millones, que representaron el 64,4% del monto negociado en ese mercado.

La cantidad de dólares que se negocia en el mercado cambiario —incluidas las compras y ventas en ventanillas y el Monex, así como las transacciones fuera de ese mercado— mantiene un fuerte aumento desde 2021 y alcanzó una cifra récord el año pasado, equivalente al 70% de la producción nacional.

Apreciación del colón

El Banco Central reportó que el precio de la divisa cerró este lunes en ¢449,01, lo cual significa una variación interanual de -10,9%, pues el el mismo periodo del año pasado estaba en ¢504,24.

Durante este año, la divisa ha roto en varias ocasiones mínimos. El último fue de ¢448,96 registrado el pasado 14 de agosto y constituye el valor más bajo en el Monex desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre del 2007.

“La apreciación del colón se enmarca en una tendencia de debilitamiento del dólar frente a las monedas de algunas economías emergentes, particularmente latinoamericanas”, se lee en el documento del BCCR.

A mediados del 2026 se cumplieron cuatro años desde que el precio del dólar inició una tendencia a la baja, tras alcanzar ¢696,76 a mediados del 2022. Desde entonces, el colón comenzó un proceso de apreciación respecto al dólar.

El BCCR atribuye la mayor abundancia de divisas, que influye en la apreciación del colón, a factores como la inversión extranjera directa, el turismo y la diversificación de la estructura exportadora del país.

En los últimos años, el Banco Central ha realizado intervenciones constantes en el Monex, ya sea para acumular reservas, realizar compras para el sector público u operaciones destinadas a atender una volatilidad excesiva del tipo de cambio.

Las intervenciones del emisor, principalmente compras de divisas, constituyen una fuente de demanda en el mercado, por lo que contribuyen a evitar una mayor caída en el precio del dólar, que este año alcanzó mínimos históricos.

Estas compras de divisas por parte del emisor se han reflejado en el crecimiento del saldo de las reservas monetarias internacionales, que ascendió a $20.842 millones al 13 de agosto pasado, lo que significó un incremento de $3.761 millones respecto al inicio de año.

Dicho saldo fue equivalente al 176% del nivel mínimo adecuado definido por la Junta Directiva del Banco Central, al 18,1% del producto interno bruto (PIB) y a 11,3 meses de las importaciones de bienes del régimen definitivo del 2026.