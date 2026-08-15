Economía

El campo de Costa Rica envejece: cada vez menos jóvenes se dedican a la agricultura

Costa Rica enfrenta un desafío por el relevo generacional en el agro. Quien trabaja hoy en el sector primario tiene 53 años en promedio

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Por Gustavo Ortega Campos
Agricultores de la zona norte de Cartago
Productores dedicados al cultivo de papas, cebollas y hortalizas en las zonas altas de Cartago señalan que el relevo generacional es insuficiente. Reconocen que hay dependencia de mano de obra extranjera, en especial nicaragüense. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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