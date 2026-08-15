El campo de Costa Rica envejece: cada vez menos jóvenes se dedican a la agricultura

Productores dedicados al cultivo de papas, cebollas y hortalizas en las zonas altas de Cartago señalan que el relevo generacional es insuficiente. Reconocen que hay dependencia de mano de obra extranjera, en especial nicaragüense.

El día comienza temprano en las montañas de Cartago. A las 5:30 a. m., los curtidos productores de Tierra Blanca y Oreamuno ya están trabajando la tierra, una rutina que mantienen seis días a la semana. Sin embargo, cada vez menos jóvenes los acompañan en esa faena o están dispuestos a continuar en la actividad agrícola.

Datos recientes de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), revelan una disminución en la cantidad de jóvenes ocupados en el sector primario —que incluye agricultura, ganadería y pesca— en los últimos 15 años.

Las cifras indican que en el segundo trimestre del 2011 había 31.733 personas de entre 15 y 24 años ocupadas en actividades agropecuarias. La cifra cayó a 20.647 al mismo periodo del 2026. Esto representa una disminución del 35%, equivalente a 11.757 personas menos.

En contraste, aumentó el número de personas mayores de 25 años que se dedican a la agricultura. Al segundo trimestre de este año, había 177.350 individuos de ese grupo etario laborando en el sector, es decir, un 13% más respecto a los 157.096 registrados en el mismo periodo del 2011.

Las personas mayores asumen, cada vez más, las labores del campo costarricense. Actualmente, el 90% de los ocupados en este sector supera los 25 años; 15 años atrás, este grupo representaba el 80%, según el INEC.

La edad promedio de un trabajador agrícola se ubica en 53 años, cuando antes era inferior a los 50 años.

Productores consultados por La Nación en las zonas altas de Cartago confirmaron que los trabajadores foráneos, principalmente nicaragüenses, sostienen la actividad ante la escasez de mano de obra joven local.

“Casi es el 80% (la mano de obra extranjera) en esta zona agraria, que se vería en gravísimos problemas si no estuviera la mano de obra nicaragüense”, aseguró Edwin Granados, quien cultiva cebolla y papa en Tierra Blanca.

Emanuel Serrano, de 19 años, es uno de los pocos jóvenes que se dedican a las labores agrícolas en Santa Fe de Tierra Blanca, Cartago.

Consultado sobre la menor participación de muchachos de su edad en el campo, Serrano sostuvo que muchos padres buscan darle una “mejor vida a sus hijos”, al garantizarles acceso a los estudios.

Además, consideró que las nuevas generaciones “buscan trabajos más suaves y carreras más estables”.

Para los dirigentes del sector, la solución a la coyuntura actual pasa por el uso de tecnología, así como elevar la productividad y las ganancias.

Sin relevo generacional

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) confirmó los problemas que atraviesa el sector para renovar sus cuadros.

Óscar Arias Moreira, presidente de la organización, calificó el panorama como preocupante y anunció que en las próximas semanas realizarán un foro para analizar la situación. “Necesitamos a toda costa promover el relevo generacional”, aseveró.

La Nación solicitó una valoración al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El viceministro, Fernando Vargas, respondió que el tema corresponde al Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac 4-S), una entidad adscrita a dicha cartera.

Este diario remitió consultas a Robin Almendares, director ejecutivo del Conac 4-S, quien señaló que se encontraba en una gira de trabajo y que respondería posteriormente. Al cierre de esta edición se esperaba su respuesta.

María del Socorro Sánchez y Emanuel Serrano (gorra roja) preparan las cebollas que serán comercializadas en Tierra Blanca de Cartago. Ambos señalan que se observan menos jóvenes costarricenses en actividades agrícolas. (Rafael Pacheco/La Nación)

Futuro incierto

Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), sostuvo que el abandono del campo por parte de los jóvenes está relacionado con la sostenibilidad económica de la actividad. Afirmó que es un fenómeno que ocurre a nivel global.

El efecto más relevante, advirtió Vargas, es una eventual reducción en la oferta de alimentos, lo que representa una amenaza para la seguridad alimentaria.

El relevo generacional en el agro también es un asunto que preocupa a la Corporación Hortícola Nacional (CHN).

“Aunque es un tema que hemos venido hablando años atrás, hoy es una realidad que los jóvenes hijos de agricultores están optando por estudiar carreras no afines al sector y esto nos implica un futuro un poco incierto sobre quién va a producir la comida”, señala Marco Vinicio Gómez, presidente de la CHN.

Gómez indicó que el porcentaje de jóvenes que se alejan del agro aumentó debido al interés de convertirse en sus propios jefes o de trabajar en otras ramas que les ofrecen mayor estabilidad económica. Según manifestó, muchos no encuentran en la actividad agrícola suficientes incentivos para quedarse.

Por su parte, la antropóloga social Natalia Camacho señaló que, según análisis recientes, los jóvenes identifican dificultades para acceder a la tierra y al financiamiento. A esto se suman la baja rentabilidad y la incertidumbre económica que enfrenta la actividad agrícola, factores que restan atractivo al sector para las nuevas generaciones.

También mencionó el hecho de que las nuevas generaciones tienen mayor acceso a la educación y a alternativas laborales más diversas en comparación con las que tuvieron sus padres. Lo anterior se refleja, según la especialista, en el creciente flujo migratorio de las zonas rurales hacia los centros urbanos.

Para Manrique Rojas, presidente de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (Adenorte), las transiciones generacionales muchas veces provocan la fragmentación de unidades agropecuarias que dejan de ser productivas.

“Las actividades agropecuarias más lucrativas requieren de extensiones importantes de terreno y normalmente son intensivas en cuanto al requerimiento de capital para inversión”, opinó.

Ganadería y pesca tienen mismo dilema

La ganadería enfrenta un panorama similar. La Corporación Ganadera (Corfoga) consideró que existe un reto importante en materia de integración generacional.

“Cada vez es menor la cantidad de personas jóvenes que permanecen o se incorporan a la actividad, pero es una realidad que también debemos analizar dentro de los cambios que está experimentando el mercado laboral y las expectativas de las nuevas generaciones”, indica Marilyn Vásquez Loaiza, directora de Proyectos de la Corporación.

En el caso de la pesca, Martín Contreras, presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste, señaló que la salida de los jóvenes se percibe principalmente en la actividad artesanal, pues algunos se trasladan hacia la pesca turística y el buceo recreativo. Sin embargo, consideró que la juventud, en general, se involucra cada vez más en actividades relacionadas con el mar.

La tecnificación y el uso de nuevas tecnologías son la propuesta de las organizaciones de productores para garantizar la rentabilidad en el agro y atraer a los jóvenes a la actividad. (Rafael Pacheco/La Nación)

¿Qué hacer para atraer jóvenes al agro?

Para el presidente de la Cámara de Agricultura, lo prioritario es convertir la agricultura en un buen negocio y cambiar los paradigmas sobre la actividad. “Si no lo hacemos no vamos a convencer a los jóvenes”, sostuvo.

A su criterio, también es necesario impulsar una producción más tecnificada y moderna para alcanzar niveles de productividad que permitan generar utilidades. A esto suma el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA), que podrían reducir el esfuerzo físico y avanzar hacia una agricultura más mecanizada.

Otro elemento es generar valor agregado a la producción y no depender únicamente de la venta de bienes primarios.

“Vendemos el cacao en grano o polvo a Europa y acá vienen chocolates a altos precios”, mencionó como ejemplo.

Por su parte, Guido Vargas consideró urgente definir una política nacional que garantice la sostenibilidad económica del agro y permita impulsar el relevo generacional, con el objetivo de hacer del campo un espacio laboral atractivo para los jóvenes.

Sostuvo que el país enfrenta problemas de productividad, por lo que consideró necesario revisar la asistencia técnica y promover que la investigación científica esté al alcance de los productores.

Natalia Camacho coincidió en que el relevo generacional en el agro debe incorporar los conocimientos que heredan los jóvenes y, al mismo tiempo, facilitarles acceso a tecnologías que puedan integrarse a la actividad para generar valor agregado.

En tanto, Corfoga propone avanzar en tecnología, innovación, capacitación, acceso a financiamiento y oportunidades de emprendimiento. Marilyn Vásquez reveló que la organización desarrolla iniciativas para incorporar a los jóvenes, entre ellas, programas de capacitación.