Economía

El alquiler de referencia en Manhattan supera los $5.000

En abril hubo 4.766 anuncios de alquiler, 6% menos que en marzo y un 25% menos que un año antes, el nivel más bajo en cuatro años

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Por AFP
(FILES) Traffic is seen during rush hour on November 12, 2024 in New York. Tim Mulligan moved to central Manhattan so he could be closer to work and avoid a daily ordeal on the rattling, screeching subway, just one part of the urban noisescape that tests New Yorkers every day. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Según Corcoran, todos los tamaños de apartamentos registraron incrementos en el precio de alquiler de referencia del mercado. (ANGELA WEISS/AFP)







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