Puro Deporte

Nueva York revisa a la baja otra vez el costo del transporte para el Mundial 2026

Aunque disminuyó el precio del transporte público hacia el estadio donde se jugará la final del Mundial 2026, el tema sigue generando controversia

EscucharEscuchar
Por AFP
Trabajadores instalan el nuevo césped en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, donde se jugará la final del Mundial 2026, y donde se está generando controversia por el transporte.
Trabajadores instalan el nuevo césped en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026, y donde se está generando controversia por el transporte. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Copa Mundial de la FIFATransporte Nueva YorkFIFA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.