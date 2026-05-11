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Cuándo será el partido inaugural del Mundial 2026 y dónde se jugará

El partido inaugural del Mundial 2026 marcará un momento histórico para la FIFA

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Por Silvia Ureña Corrales
El Estadio Ciudad de México será sede del primer juego del Mundial 2026 y marcará un récord histórico.
El Estadio Ciudad de México será sede del primer juego del Mundial 2026 y marcará un récord histórico. (MIGUEL LEMOS/NurPhoto via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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