Cuándo será el partido inaugural del Mundial 2026 y dónde se jugará

El Estadio Ciudad de México será sede del primer juego del Mundial 2026 y marcará un récord histórico.

La Copa Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica en el primer partido del torneo más grande organizado por la FIFA.

El encuentro se disputará a la 1 p. m., hora de Costa Rica, y abrirá una edición inédita con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes en Canadá, Estados Unidos y México, según el calendario oficial de la FIFA.

El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, se convertirá en el primer recinto en recibir tres partidos inaugurales de una Copa Mundial. Antes fue sede de los juegos iniciales y finales de las ediciones de 1970 y 1986.

La sede está ubicada en Tlalpan, Ciudad de México, tiene capacidad para 83.000 personas y fue inaugurada en 1966.

México jugará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional. Dos serán en Ciudad de México y uno en Guadalajara.

Ese mismo 11 de junio también se jugará el partido entre Corea del Sur y Chequia en el Estadio Akron, en Zapopan, a las 8 p. m., hora de Costa Rica.

La FIFA también anunció ceremonias de apertura separadas para los tres países anfitriones. La primera será en México el 11 de junio.