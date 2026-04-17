Boleto de tren de Nueva York a estadio de Nueva Jersey será 12 veces más caro en el Mundial; vea cuánto costará

Un tren de NJ Transit con destino a Nueva York llega a la estación Newark Penn Station en Newark, Nueva Jersey, el 17 de abril de 2026.

Nueva York, Estados Unidos. Los asistentes al Mundial de fútbol 2026 que deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar doce veces más por el boleto ida y vuelta, anunciaron el viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

Los espectadores deberán desembolsar $150 por el pasaje, frente a unos $12,90 que vale en la actualidad, hacia el estadio en East Rutherford, que acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo 2026, incluida la final el 19 de julio.

El presidente-director general de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó en rueda de prensa que esta tarifa especial es necesaria para compensar los $48 millones que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo.

En consecuencia, los aficionados han expresado su indignación por el precio exorbitante del transporte público.