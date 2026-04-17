Revista Dominical

Boleto de tren de Nueva York a estadio de Nueva Jersey será 12 veces más caro en el Mundial; vea cuánto costará

Autoridades justifican que el aumento es necesario para compensar la millonaria inversión que realizarán para poner en marcha trenes especiales durante la Copa del Mundo

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Por AFP
Un tren de NJ Transit con destino a Nueva York llega a la estación Newark Penn Station en Newark, Nueva Jersey, el 17 de abril de 2026. Los aficionados al fútbol han expresado su indignación por el precio exorbitante del transporte público para asistir a los partidos del Mundial, tras los informes de que las autoridades de transporte estadounidenses han aumentado los precios solo para el torneo de este verano. Según un informe de The Athletic, New Jersey Transit planea cobrar a los aficionados más de 100 dólares por los billetes desde Penn Station en Manhattan hasta el MetLife Stadium en Nueva Jersey durante el Mundial. Un billete de ida y vuelta para este trayecto normalmente cuesta 12,90 dólares.
Un tren de NJ Transit con destino a Nueva York llega a la estación Newark Penn Station en Newark, Nueva Jersey, el 17 de abril de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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