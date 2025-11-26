Economía

El 10% más rico de América Latina capta el 34,2% de los ingresos totales de la región, según Cepal

Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), revela que el 10% más pobre solo alcanza el 1,7%. de los ingresos.

Por Europa Press
El 10% más rico de la población de América Latina y el Caribe capta el 34,2% de los ingresos totales. (Shutterstock/Shutterstock)







CepalDistribución riquezaAmérica Latina
