Estos son los tres consejos de Cepal para evitar otra ‘década perdida’ en América Latina

Secretario ejecutivo de la Cepal destaca a Costa Rica como modelo de transformación productiva en América Latina.

Por Gustavo Ortega Campos
Trabajador con equipo de protección maneja la producción de jugos en la planta de Vegetales Fresquita en Guápiles, Costa Rica. La empresa se especializa en agua de pipa y vegetales procesados.
La Cepal presentó tres propuestas clave para elevar la productividad regional y evitar una nueva década perdida. (Cortesía Fresquita /Cortesía Fresquita)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

