Economía de Estados Unidos crece con fuerza en el tercer trimestre

El PIB de Estados Unidos creció un 4,3% anualizado en el tercer trimestre de 2025, impulsado por el consumo. El dato aleja la posibilidad de que la Fed baje las tasas

Por AFP
Economía de Estados Unidos
El PIB de Estados Unidos creció un 4,3% anualizado en el tercer trimestre de 2025, impulsado por el consumo. El dato aleja la posibilidad de que la Fed baje las tasas. (Shutterstock/Shutterstock)







