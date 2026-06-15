¿Dónde viven los jubilados que reciben las pensiones más altas y más bajas del IVM?

Un informe del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) identificó los cantones donde residen los jubilados que reciben, en promedio, los montos más altos y más bajos en las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El análisis arrojó que mientras los pensionados que viven en Río Cuarto de Alajuela reciben una pensión de ¢159.597, quienes residen en Curridabat la cuantía mensual es de ¢478.417. Ambos cantones se ubican en los extremos de los montos promedio pagados por el IVM.

No obstante, es importante aclarar que el lugar de residencia no determina el monto de la jubilación. Más bien, este depende de factores como el nivel salarial y los años de cotización acumulados durante la vida laboral.

Actualmente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorga una pensión del IVM equivalente a entre el 43% y el 52,5% del salario de referencia, calculado a partir del promedio de los mejores salarios reportados durante los últimos 25 años de vida laboral.

El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica. Al cierre del 2025, este sistema contaba con 393.000 personas jubiladas, 1,8 millones de trabajadores cotizantes y 83.000 patronos.

Según un estudio del Cinpe-UNA, publicado a finales de mayo anterior, las diferencias observadas entre los montos promedio de las pensiones del IVM por cantón reflejan desigualdades territoriales.

El informe muestra que los montos promedio más altos de las pensiones del IVM oscilaron entre ¢370.760 y ¢478.417, mientras que los más bajos variaron entre ¢159.597 y ¢191.647.

“Esta comparación permite determinar que los montos más elevados se concentran en cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que los más bajos se ubican en la zona rural del país”, señaló el centro de investigación en el análisis.

Leiner Vargas, economista y coautor del estudio, confirmó la existencia de esta desigualdad territorial, la cual atribuye a las distorsiones que presenta el mercado laboral entre las distintas regiones del país.