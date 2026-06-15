Economía

¿Dónde viven los jubilados que reciben las pensiones más altas y más bajas del IVM?

Los montos promedio más elevados de las pensiones del IVM se concentran en cantones de la GAM, según informe de la UNA

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Al cierre de 2025, el IVM contaba con 393.000 personas jubiladas. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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