Economía

Crisis del IVM obliga a replantear la jubilación: recomendaciones clave para la pensión en vejez

Ante la crisis del IVM, la Supén, BN Vital y Popular Pensiones explican cómo el ROP y el ahorro voluntario evitan el impacto financiero en su jubilación

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen, dos figuras de adultos mayores frente a una calculadora
La crisis del IVM obliga a los trabajadores a buscar alternativas. Supén, BN Vital y Popular Pensiones explican cómo proteger sus ingresos de jubilación. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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