Economía

Donald Trump resta importancia al último repunte de la inflación en Estados Unidos

“Las cifras fueron magníficas... me encanta la inflación”, dijo Trump

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
En el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump insistió en que “la inflación va a caer como una piedra” cuando termine la guerra. (AFP/AFP)







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