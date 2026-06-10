Economía

Inflación en Estados Unidos sube a su nivel más alto en tres años

El índice de precios al consumo subió a 4,2% interanual, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos

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Por AFP
Inflación, valor del dinero, compra de bienes, deflación
Los estadounidenses llevan años lidiando con precios más altos de lo esperado, con una inflación que ha permanecido elevada mucho después de la pandemia. (Shutterstock/Shutterstock)







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