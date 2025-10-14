Economía

Directora destituida del Banco Nacional viajó a seminarios en Chile pagada por la entidad estatal

Noylin Cruz Suárez dijo a ‘La Nación’ que no recibió ninguna notificación previo a su salida del país, pero su viaje ocurrió cuando ya estaba destituida del Banco Nacional. Conozca los detalles

Por Óscar Rodríguez
10 de julio del 2025. Asamblea Legislativa. 13:00 hrs. La Junta Directiva del Banco Nacional comparece ante la comisión legislativa de control de ingreso y gasto. Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Noylin Cruz Suárez (vicepresidenta), Rolando Saborío Jiménez (secretario) y los directores María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío. En la foto: Directivos respondieron las consultas de los diputados. Maximiliano Alvarado (izq) conversa con Rolando Saborío. Foto: Albert Marín
Noylin Cruz Suárez dijo a 'La Nación' que está nombrada como directora en el Banco Nacional y en BN Vital hasta del 2026. (Albert Marín/La Nación)







