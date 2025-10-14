Directora destituida del Banco Nacional viajó a seminarios en Chile pagada por la entidad estatal

Noylin Cruz Suárez dijo a 'La Nación' que está nombrada como directora en el Banco Nacional y en BN Vital hasta del 2026.

Noylin Cruz Suárez, directora del Banco Nacional (BN) destituida por un fallo de la Sala IV el viernes 10 de octubre, viajó a Chile a dos seminarios pagados por la entidad estatal. La salida se produjo al día siguiente de la resolución emitida por los magistrados.

La exdirectora y el BN confirmaron a La Nación, por separado, el viaje al país suramericano para recibir las capacitaciones. Cruz justificó que, al momento de su salida, se desempeñaba como presidenta de BN Vital y que no había sido notificada de su remoción.

La Junta Directiva reinstalada por la Sala Constitucional revocó, este lunes, los nombramientos en las subsidiarias del banco de todos los directores designados por el Gobierno.

Cruz asistió en Chile a un seminario impartido por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) y a otro organizado por la firma Picton, especializada en la gestión de portafolios de inversión.

LEA MÁS: Destituyen a directivos de las empresas subsidiarias del Banco Nacional

Marco Vargas, gerente general de BN Vital, confirmó que el tiquete aéreo de la exdirectora costó ¢439.000. Cruz viajó en Avianca el sábado 11 de octubre y el regreso está previsto para el viernes 17, muestra el itinerario del viaje, del cual tiene copia este diario.

Adicionalmente, por viáticos se le asignaron $1.392,6; y $87,5 de póliza de viaje. Además, el costo por participar en la actividad del FIAP fue de $450 y la Picton no tuvo costo, indicó Vargas.

La Sala Constitucional restituyó el viernes anterior a la Junta Directiva destituida por el gobierno, el pasado 28 de mayo, por el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del BN.

Marvin Arias, presidente del Banco, confirmó a este diario que la Junta Directiva reinstalada por los magistrados revocó los nombramientos de los anteriores miembros y reinstaló a quienes las integraban de previomente.

Justificación de exdirectora

Cruz Suárez justificó que, al momento del viaje, se encontraba nombrada por el Consejo de Gobierno en la Directiva del Banco Nacional y como presidenta de la Junta de BN Vital. Ambos cargos, apuntó, vencían el 31 de mayo del 2026.

“Hasta el día de hoy no he sido notificada formalmente de otra disposición al respecto por parte del Consejo de Gobierno”, detalló Cruz Suárez, por correo electrónico este lunes a las 9:43 p.m.

Además, afirmó que será respetuosa de las disposiciones legales. “Quedo en la mejor disposición de acatar de lo que en derecho corresponda respecto a costos en todos sus alcances”, recalcó.

Este martes, la exdirectora informó a La Nación que recibió un correo la noche de este lunes, a las 11:17 p.m., de que la Asamblea de Accionistas de BN Vital S.A. le revoca el nombramiento como miembro y presidente de la operadora de pensiones.

“Procedí a solicitar se me defina la fecha a partir de la cual se revoca mi nombramiento y la representación legal vigente en el Registro Nacional, las condiciones en que debo concluir la capacitación en curso, así como la liquidación correspondiente de acuerdo a la legislación vigente y normativa interna del Conglomerado Banco Nacional”, aseguró en un correo electrónico a las 11:14 a.m.

El resto de directivos removidos por la Sala IV fueron Maximiliano Alvarado Ramírez, Javier Zúñiga Moya, María del Milagro Solórzano León, Rolando Saborío Jiménez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.

A ellos se les destituyó de las directivas de BN Valores, BN Vital, BN Fondos, BN Corredora de Seguros y BN Centro de Procesos.