Directiva de Chaves en el Banco Nacional declaró temas clave ‘confidenciales’. ‘La Nación’ tuvo acceso a ellos: conozca cuáles fueron

Directiva del Banco Nacional, nombrada por gobierno de Rodrigo Chaves, declaró la confidencialidad a varios acuerdos, cuya restricción fue removida. Estas son las actas.

Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Sala de sesiones de la Junta Directiva del Banco Nacional.
Sala de sesiones de la Junta Directiva del Banco Nacional. (La Nación y Canva/La Nación y Canva)







Banco NacionalJunta Directiva BNBNRosaysella Ulloa
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

