Economía

Desempleo juvenil en el mundo aumentó en 2025, según la OIT

La tasa mundial de desempleo de las personas de 15 a 24 años alcanzó el 12,4% en 2025, frente al 12,3% en 2024

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Por AFP
Primer plano de un periódico en la sección de empleos con un lápiz sobre la página, simbolizando la búsqueda de trabajo y oportunidades laborales.
La organización prevé que la tasa de desempleo juvenil se mantenga estable en torno al 12,3% en 2026 y 2027. (Shutterstock/Shutterstock)







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