Economía

Debilitamiento de regla fiscal impide a Contraloría corroborar si Gobierno la cumple

Decreto emitido por Rodrigo Chaves y reformas a la regla fiscal aprobadas por anterior Congreso obstaculizan a la CGR fiscalizar aplicaciónn de normativa en sector público

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Por Arianna Villalobos Solís
14/08/2024 Sabana Sur. Contraloría General de la República (CGR). Foto: Rafael Pacheco Granados
La Contraloría General de la República advirtió a la Asamblea Legislativa de que no puede verificar con certeza el cumplimiento de la regla fiscal desde el 2022, debido a cambios normativos y excepciones aplicadas en el sector público. (Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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