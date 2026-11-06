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Economía

Cuatro fuentes narran a ‘La Nación’ por qué Rodrigo Chaves y Laura Fernández habrían cancelado la adhesión al Acuerdo Transpacífico: conozca los detalles

El proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) avanzó durante el gobierno de Rodrigo Chaves, pero terminó archivado por decisión de Laura Fernández. Según fuentes con conocimiento de causa, la razón es una sola

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico avanzó durante cuatro años bajo el impulso de Rodrigo Chaves, pero terminó archivado con la administración de Laura Fernández. Rafael Pacheco Granados

Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez