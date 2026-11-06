Cuatro fuentes narran a ‘La Nación’ por qué Rodrigo Chaves y Laura Fernández habrían cancelado la adhesión al Acuerdo Transpacífico: conozca los detalles

Durante su periodo presidencial y ahora como ministro, Rodrigo Chaves habría estado dispuesto a asumir el costo político de avanzar con la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, pese a las objeciones de sectores productivos. Sin embargo, el panorama cambió en los meses previos a la firma y terminó rechazándolo.

¿Qué motivó el viraje? La Nación reconstruyó lo ocurrido tras conversar con cuatro fuentes vinculadas al proceso de adhesión al tratado y a una reunión celebrada el pasado 9 de octubre en la que la mandataria y el ahora jerarca de Hacienda y de Presidencia citaron a 46 organizaciones para revisar los alcances del acuerdo. Estas cuatro personas dieron detalles bajo condición de anonimato.

Uno de los entrevistados indicó que Chaves se habría mostrado muy decidido, durante su administración, a seguir adelante con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés). “Yo me echo ese pulso” , habría dicho al tiempo que instruyó a líderes del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) a que avanzaran con el Acuerdo.

Sin embargo, las personas consultadas sostienen que ese respaldo a ultranza se diluyó por una razón política: las elecciones municipales del 2028 .

Uno de los asistentes a la cita realizada en Casa Presidencial contó a La Nación que ese día Chaves reiteró su apoyo al CPTPP. No obstante, relató que durante la actividad se le hizo saber al gobierno que aproximadamente unas 40 municipalidades de zonas con fuerte actividad agrícola y otras organizaciones empresariales se oponían al tratado.

Además, se le señaló que avanzar con el Acuerdo Transpacífico pondría en peligro el apoyo o el ligamen de dichas alcaldías con el partido de gobierno: Pueblo Soberano (PPSO).

El 28 de octubre, en un video de poco más de tres minutos, la mandataria anunció su decisión de archivar el Acuerdo y la destitución de Indiana Trejos, quien entonces dirigía el Comex.

Al día siguiente, el gobierno difundió otro video en el que Chaves habló sobre el mensaje de Fernández.

“ Apoyo plenamente la decisión de la señora presidenta en este caso . Acuérdense de que yo fui quien autorizó a Comex a iniciar las negociaciones para que Costa Rica pudiera acceder a este importantísimo acuerdo comercial que reúne 600 millones de consumidores”, manifestó.

De hecho, solo cinco meses antes, la anterior administración anunció que había concluido las negociaciones sobre las condiciones sustantivas para ingresar al CPTPP. Eso ocurrió en los días previos a que Laura Fernández asumiera el poder.

El Acuerdo, vigente desde 2018, reúne a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Chile, México, Canadá, Perú, Vietnam, Singapur, Malasia y Reino Unido.

La presidenta Laura Fernández convocó, el 9 de octubre anterior, a sectores productivos para conversar sobre el Acuerdo Transpacífico. Ese día, Rodrigo Chaves apoyó el CPTPP, según personas que acudieron a la cita. (Casa Presidencial)

Cambio es ‘política electoral’

El cambio en la postura del Poder Ejecutivo y del mismo de Chaves, según aseguran las fuentes consultadas, se explica por un interés político, dada la cercanía de las elecciones municipales.

Para uno de los informantes, el objetivo del exmandatario es consolidar y expandir su poder, lo cual pasa por obtener apoyo de municipios y luego más diputaciones.

“ Esto (el archivo del Acuerdo) son las elecciones municipales en los principales cantones rurales , que son del agro. Porque si le va bien en las municipales, le va bien en las legislativas”, reiteró la fuente.

Otras personas que hablaron con este diario creen que la reunión del pasado 9 de octubre fue una “pantomima”, porque ya estaba decidido que el Acuerdo no iba.

El 3 de noviembre varias organizaciones realizaron una marcha contra el Acuerdo Transpacífico, cuyo protocolo de Adhesión fue archivado por orden de la presidenta Laura Fernández. La mandataria hizo pública la decisión el 28 de octubre. (Mayela López/La Nación)

La ‘nueva estrategia’

Una de las personas consultadas comentó que al acercarse la fecha límite para firmar la adhesión, prevista para el próximo 23 de noviembre, y dadas las críticas del sector productivo, se empezó a gestar en Zapote “la nueva estrategia” para dar el viraje. Esta incluyó cuestionamientos a la forma como se negoció el acuerdo y al no traslado de información a las cámaras.

“Vino el discurso de la opacidad del Comex (Ministerio de Comercio Exterior), por parte del equipo negociador durante el proceso, y queda pública la duda sobre las negociaciones”, recordó la fuente.

Según otra persona que asistió a la reunión del 9 de octubre, Chaves siempre fue consistente en su respaldo al CPTPP hasta que Fernández anunció que iba a archivarlo.

Otro entrevistado resumió así su interpretación: “Claramente, es una decisión con un grado altísimo político y no técnico ”.

El pasado 3 de noviembre, este diario remitió a la Presidencia de la República consultas con respecto a las alusiones hechas por los entrevistados sobre las intervenciones del mandatario durante la reunión con el sector productivo. Al cierre de esta edición, se estaba a la espera de respuestas.

Chaves defendió el CPTPP en reunión

Las personas entrevistadas coincidieron en que Chaves habría defendido la adhesión de Costa Rica al CPTPP durante la reunión del 9 de octubre.

“Él (Chaves) expuso las razones por las cuales le dijo a (Manuel) Tovar (exjerarca del Comex y excanciller) que entráramos al Transpacífico y empezó a hablar como de doctrina liberal. Mencionó que un país entre más agricultores tiene más pobre es porque son salarios mínimos”, recordó una de las fuentes.

El comentario no cayó bien entre los representantes del sector agropecuario, según otro asistente.

“Pero no pasó nada, nadie replicó, nadie intervino, nadie se levantó. Chaves no fue irrespetuoso, dijo lo que pensó y por qué mandó a Tovar a que entráramos al Acuerdo. Después vino el almuerzo y él no participó”, agregó.

Para esta persona, el cambio de posición fue hacia afuera, porque sí se manifestó a favor de la aprobación del tratado.

“Es más, él dijo: ‘ Mis dedos están pintados todos sobre este acuerdo ’”, indicó sobre lo dicho aparentemente por el exmandatario.

Otra de las fuentes señaló que la frase utilizada por el exgobernante fue: “E ste proceso tiene mis huellas dactilares ”.

Un entrevistado aclaró que el malestar por el acuerdo no se limitaba al sector agropecuario. Aunque este expuso públicamente sus objeciones e incluso organizó una protesta frente a Casa Presidencial el día del encuentro con los sectores, había otras organizaciones que tampoco respaldaban la adhesión.

“De ese tratado son 12 países y ya tenemos acuerdos comerciales con seis, que tal vez son más importantes para nosotros. Ahí el único el adicional que nos aportaba era el acceso al mercado japonés, porque el resto de acceso de mercados son muy distantes”, afirmó.

Costa Rica tiene acuerdos comerciales vigentes con México, Canadá, Perú, Chile, Singapur y Reino Unido.

El pasado 9 de octubre, el ministro de Hacienda y de Presidencia, Rodrigo Chaves, participó con la entonces jerarca de Comercio Exterior, Indiana Trejos, a la reunión con los sectores productivos para analizar el Acuerdo Transpacífico. (Cortesía Casa Presidencial /Cortesía Casa Presidencial)

El plazo para firmar

Durante el encuentro, la presidenta Laura Fernández le pidió a la ministra Indiana Trejos organizar mesas de trabajo con los sectores productivos y las demás instituciones relacionadas con el Acuerdo.

Fernández también habría fijado el 23 de noviembre como fecha límite para decidir si Costa Rica firmaría el protocolo de adhesión.

Entre el 23 y el 27 de noviembre se realizará en Vietnam la XI Reunión Ministerial del CPTPP. Ese país ocupa la presidencia del bloque durante 2026. La cita sería la primera en la que participaría Costa Rica.

Por eso, el anuncio de la mandataria fue inesperado para participantes en las conversaciones que apoyan la apertura comercial.

“A todos nos tomó por sorpresa porque supuestamente la fecha era el 23 de noviembre. Nosotros estábamos esperando la convocatoria de parte de Comex para esas mesas de trabajo.

“Nos sorprendió la noticia de que iba a engavetar el acuerdo porque en teoría todavía faltaba casi todo el mes de noviembre (para analizar el acuerdo)”, manifestó una de las fuentes.

Otra persona consideró que el gobierno tenía poco margen para tomar la decisión: “Había sentido de urgencia. Tenía que ser muy rápido porque el inicio de la reunión de todos los miembros de Transpacífico, en Vietnam, y Costa Rica quería participar”.

Uno de los participantes recordó que Trejos buscaba autorización de los países miembros para compartir información sobre el acuerdo negociado, el cual todavía no era público.

“Como es una adhesión” —(a un acuerdo ya existente y no la creación del mismo, como ocurrió con el DR-Cafta, por ejemplo)—, ella explicó que debía pedir autorización a los 12 miembros pero no lo estaba logrando”, comentó una de las personas conocedoras del proceso.

Otra de las fuentes dijo que tenía constancia de que el Comex gestionó con los países el permiso para hacer público el protocolo y la respuesta fue negativa.