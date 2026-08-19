¿Cuánto tiene Costa Rica en reservas monetarias y en qué están invertidas? Este es el blindaje financiero del país

Las reservas actúan como un blindaje para enfrentar adversidades externas. Son un seguro que permite al país afrontar y mitigar los impactos de choques negativos.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aumentó sus reservas monetarias internacionales en los últimos años hasta alcanzar niveles récord en 2026, en un contexto de mayor abundancia de divisas en la economía costarricense.

Al 17 de agosto de 2026 (último dato disponible), el saldo de reservas alcanzó $20.786,6 millones, una cifra considerablemente superior a los $14.802,3 millones registrados el mismo día de 2025.

El monto actual de las reservas monetarias casi duplica los $11.409,3 millones registrados el 17 de agosto de 2023 y más que triplica los $6.559,9 millones del mismo día de 2022. El incremento en el saldo obedece a varios factores.

Uno de los principales factores son las compras netas de divisas del Banco Central, efectuadas para fortalecer las reservas y atender requerimientos del Sector Público no Bancario (SPNB).

También influyó el incremento en los depósitos de las entidades financieras y del Ministerio de Hacienda en moneda extranjera en el Banco Central, así como el rendimiento de las reservas durante el periodo.

Blindaje financiero

Al cierre del primer semestre, el indicador de seguimiento de reservas internacionales netas se ubicó en 173,5% del nivel mínimo adecuado definido por la Junta Directiva del Banco Central, de acuerdo con el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM).

La proyección del Banco Central es que el indicador termine 2026 en 174% y baje a 161% en 2027. En 2025, el indicador cerró en 153%, según las cifras del IPM de julio.

El emisor utiliza un indicador de seguimiento que define el nivel “adecuado” de las reservas a largo plazo en un rango de 100% a 150%, basado en una metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI). Actualmente, el indicador se encuentra por encima de ese rango.

Las reservas actúan como un blindaje para enfrentar adversidades externas. Son un seguro que permite al país afrontar y mitigar los impactos de choques negativos, manteniendo así la estabilidad de la economía.

El emisor comenzó a mediados de 2022 un proceso de incremento de sus reservas porque, a raíz de la pandemia y la crisis global de contenedores, tuvo que atender la demanda de dólares del mercado local. Esta situación redujo el nivel de reservas.

El BCCR fortaleció sus reservas mediante la compra de dólares en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). El 29 de abril, el saldo de reservas del país superó por primera vez los $20.000 millones y alcanzó un máximo de $20.972,9 millones a inicios de mayo.

La entidad ha comprado $340,7 millones para fortalecer sus reservas en lo que va de 2026, pero no adquiere divisas con ese propósito desde marzo. No obstante, el Banco Central ha realizado compras de divisas para fortalecer sus reservas con frecuencia en los últimos años.

¿En qué se invierten?

En el Informe Semestral de Reservas II Semestre 2025, el BCCR explicó que estos recursos se invierten en instrumentos conservadores, como en bonos emitidos por gobiernos con alto perfil crediticio, entidades financieras domiciliadas en países desarrollados e instituciones multilaterales.

El 43,6% de los recursos invertidos al 31 de diciembre del año pasado estaba colocado en instrumentos de renta fija a corto plazo; el 39,6% estaba en bonos emitidos por gobiernos de países extranjeros.

Por otro lado, los bonos emitidos por agencias y otras entidades representaban el 13,3%, mientras que el 3,5% restante correspondía a bonos de renta fija emitidos por entidades no financieras del exterior.

Por región geográfica, Estados Unidos concentraba el 27,1% de las reservas, seguido de Asia, con 24,9%, y la Eurozona, con 14%. En conjunto, estas regiones concentraban el 66% de los recursos.

Las reservas también estaban invertidas en Canadá (11%), Escandinavia (8,2%), Oceanía (6,6%), Reino Unido (2,2%) y Suiza (2%). Según el informe del BCCR, el rendimiento obtenido por las inversiones de las reservas en 2025 fue de 4,89%.