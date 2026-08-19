Economía

¿Cuánto tiene Costa Rica en reservas monetarias y en qué están invertidas? Este es el blindaje financiero del país

El saldo de las reservas monetarias internacionales se mantiene por encima de los $20.000 millones desde el 29 de abril

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Por Luis Enrique Brenes
Las reservas actúan como un blindaje para enfrentar adversidades externas. Son un seguro que permite al país afrontar y mitigar los impactos de choques negativos. (Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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