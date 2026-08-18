Economía

Banco Central proyecta dejar de comprar dólares para sus reservas en 2027: ¿qué implica para el tipo de cambio?

BCCR pausó compras propias desde marzo, pero se mantiene activo con adquisiciones para el sector público y para mitigar volatilidades en tipo de cambio

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Por Luis Enrique Brenes
Banco Central, fachada
El Banco Central interviene en el mercado cambiario para fortalecer sus reservas mediante compras propias, satisfacer la demanda del sector público no bancario y realizar operaciones de estabilización por movimientos abruptos en el precio de la divisa. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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