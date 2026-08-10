Economía

¿Cuánto paga Costa Rica en impuestos frente al promedio de la OCDE?

El país registra una carga tributaria por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE

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Por Arianna Villalobos Solís y Luis Enrique Brenes
Costa Rica ocupa uno de los últimos lugares de la OCDE en recaudación tributaria como porcentaje del PIB, solo por encima de cinco países. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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