¿Cuánto paga Costa Rica en impuestos frente al promedio de la OCDE?

Costa Rica ocupa uno de los últimos lugares de la OCDE en recaudación tributaria como porcentaje del PIB, solo por encima de cinco países.

Cada año, los países recaudan mediante impuestos una parte de la riqueza que generan para financiar los servicios públicos.

Sin embargo, el peso de esa carga tributaria frente al producto interno bruto (PIB) puede variar ampliamente entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Costa Rica figura entre las naciones con menor recaudación del bloque frente a su productividad.

Según datos de la organización, la recaudación impositiva promedio de los 38 países miembros equivale al 34,1% del PIB. En contraste, Costa Rica se ubica 9,3 puntos porcentuales (p. p.) por debajo de ese nivel, con ingresos tributarios equivalentes al 24,8% de su producción. Dicho monto incluye impuestos y cargas sociales.

La economía costarricense supera únicamente a otras cinco naciones dentro de la OCDE: México, con ingresos tributarios equivalentes al 18,3% del PIB; Colombia, con 19,9%; Chile, con 20,5%; Irlanda, con 21,7%; y Turquía, con 24%.

Costa Rica enfrenta reducción de ingresos tributarios

La posición de Costa Rica dentro de la OCDE ocurre en un contexto de menor crecimiento de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo pasado, las cifras fiscales más recientes, la recaudación del Gobierno mostró una disminución tanto en términos nominales como en relación con el tamaño de la economía (PIB), según datos del Ministerio de Hacienda.

La caída estuvo marcada principalmente por menores ingresos provenientes del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto selectivo de consumo y los tributos a la propiedad.

En conjunto, los ingresos tributarios disminuyeron 6,1%, al pasar de ¢2,75 billones a ¢2,68 billones, lo que representó una disminución de ¢69.702 millones.

Hacienda atribuyó parte de esta reducción a factores económicos, entre ellos el bajo tipo de cambio del dólar, que afecta especialmente la recaudación del impuesto sobre la renta debido a su impacto en los resultados financieros de algunas empresas. Además, la institución ha señalado la necesidad de fortalecer los controles y las estrategias de recaudación para revertir esta tendencia.

En ese sentido, el gobierno presentó el pasado 22 de julio un plan fiscal que contempla más de 15 proyectos de ley que serán enviados a la Asamblea Legislativa. Las iniciativas abarcan temas como la facturación electrónica, sanciones contra la evasión fiscal, regulación de exoneraciones y una reforma al impuesto sobre la renta.

El plan fiscal fue anunciado por el ministro de Hacienda y expresidente, Rodrigo Chaves Robles, el 22 de julio pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mayoría de economías europeas superan promedio OCDE

Salvo cuatro países europeos, la mayoría de las economías de ese continente superan el promedio de carga tributaria de la OCDE como porcentaje del PIB.

Irlanda (21,7%), Suiza (27,2%), Lituania (33,1%) y República Checa (34%) se ubican por debajo del promedio de la Organización. En contraste, Italia (42,8%), Austria (43,4%), Francia (43,5%) y Dinamarca (45,2%) figuran entre los países con los niveles más altos de ingresos tributarios en relación con el tamaño de su economía.

Una situación similar, aunque más moderada, se observa en países como Polonia (36,6%), España (36,7%), Islandia (36,9%) y Alemania (38%), cuyas recaudaciones tributarias superan el promedio de la OCDE, pero se mantienen por debajo de las economías con mayores niveles de ingresos fiscales.

En el caso de las economías asiáticas, Corea del Sur y Japón también se ubican por debajo del promedio de la OCDE, con ingresos tributarios equivalentes al 25,3% y al 33,7% de su producto interno bruto, respectivamente.