Economía

Créditos y depósitos del sistema financiero crecieron casi 5% en 2025

Superintendencias dieron a conocer el balance de resultados durante 2025.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
En la imagen el edificio que alberga las cuatro superintendencias financieras: Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Superintendencia General de Valores (Sugeval); Superintendencia de Pensiones (Supén) y Superintendencia General de Seguros (Sugese). (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CréditosDepósitosSugefSugeseSupenSugeval
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.