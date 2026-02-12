Créditos y depósitos del sistema financiero crecieron casi 5% en 2025

En la imagen el edificio que alberga las cuatro superintendencias financieras: Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Superintendencia General de Valores (Sugeval); Superintendencia de Pensiones (Supén) y Superintendencia General de Seguros (Sugese).

El sistema financiero de Costa Rica cerró durante 2025 con un crecimiento de cartera de crédito de 4,95% moneda local y 4,68% en moneda extranjera.

Los depósitos del público crecieron 4,70%, informó este jueves Hazel Vaverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante la presentación del Balance del Sistema Financiero Nacional.

La jerarca destacó que el sistema financiero continúa en proceso de consolidación, aunque llamó la atención en los “retos” que debe atender el sector al observarse un estancamiento en los niveles de rentabilidad.

De acuerdo con los datos de la Sugef, la rentabilidad sobre el activo productivo (ROA) se mantuvo en 1,2%, mismo resultado de 2024. En tanto, la rentabilidad sobre el patrimonio, se ubicó en 6,2% el año pasado frente al 6,1% del 2024.

“La rentabilidad es relativamente baja, hay retos en mejorar la eficiencia y adecuar el balance el tamaño del capital, el riesgo y la gestión de utilidades”, apuntó Valverde.

Por otro lado, el Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) se ubicó en 16,7% en los bancos públicos; 14,4% en los bancos privados; 18,4% en las financieras; 18,6% en las mutuales y 19,9% en las cooperativas.

Valverde insistió en que el ISP, aunque es un indicador de importancia, es insuficiente cuando una entidad es mal gestionada. Además, calificó los resultados como “muy alto” comparado con otras jurisdicciones.