¿Crédito en colones o dólares? Bancos públicos revelan en cuál moneda prevén mayor demanda en 2026

El crecimiento del crédito de la banca pública al sector privado tuvo un periodo de dinamismo en dólares, pero los colones predominan, según los datos de enero de 2020 y noviembre de 2025.

El Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular ya tienen sus previsiones de crédito para el 2026 y cuál será la moneda predilecta para el financiamiento de sus clientes.

Las tres entidades confirmaron a La Nación que, durante este año, la mayor demanda será en colones, frente a los dólares.

El peso de los bancos públicos es relevante porque, a noviembre del 2025, representaban en conjunto el 47,3% del saldo crediticio del sistema financiero que ascendió a ¢26,6 billones, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Entre los bancos públicos, el BCR es el que anticipa el mayor aumento en su cartera de crédito. La entidad proyecta que su cartera en colones crecerá un 23% en 2026, mientras que la denominada en dólares aumentaría un 13%, según informó su Oficina de Prensa.

De acuerdo con el documento plan anual y el presupuesto institucional del BCR remitido a la Contraloría General de la República (CGR), el saldo total del crédito alcanzaría los ¢4,75 billones a diciembre de 2026, lo que representaría un crecimiento interanual del 21%.

“El BCR proyecta un crecimiento en la cartera de crédito (del 21%) que se constituye en todo un reto, pero con una posición clara que será alcanzable, aplicando estrictamente las estrategias definidas y bajo un enfoque cliente centro”, se informó desde la Oficina de Prensa del banco.

La entidad agregó que la institución se enfoca en su proyección de crecimiento y estrategia definida para alcanzar las metas previstas.

“Entendemos que el resto de bancos adecuan estos porcentajes de proyección de acuerdo con su estrategia y razones específicas de su operativa”, informó al ser consultado sobre por qué su cartera crecería más que la del resto de la banca pública.

En el caso del Banco Nacional, la entidad estima que su cartera de crédito aumentará un 5,3% en colones y un 4,7% en dólares durante 2026. La Dirección de Finanzas del BN detalló a La Nación que la última proyección revisada prevé un crecimiento total del crédito del 5,4%, cifra que ya incorpora el efecto cambiario.

“Lo anterior es congruente con una economía que seguirá creciendo entre 3,7% y 4%, creemos que es un escenario moderado y realista, en línea con condiciones económicas: crecimiento de la producción más moderada, estabilidad en tasas en colones, inflación ligeramente mayor y condiciones de liquidez moderadas”, indicó la Dirección de Finanzas del banco.

Según el documento del presupuesto para 2026, enviado a la CGR, a setiembre de 2025 el BN proyectaba que su cartera total bruta crecería un 3,6% en 2026 para ubicarse en ¢5,87 billones al cierre del año.

Por su parte, el Banco Popular también califica su proyección de crecimiento crediticio para 2026 como “moderada y realista”, en función del contexto macroeconómico esperado y de las estrategias institucionales definidas para ese período.

Johnny Monge, director financiero del Banco Popular, indicó que la entidad estima para 2026 un crecimiento de las colocaciones en colones del 6,06% y en moneda extranjera del 3,05%.

En tanto, la proyección de crecimiento de la cartera crediticia total del Banco Popular es de 5,1%. Con ello, se espera que el saldo de préstamos alcance los ¢3,5 billones en 2026, de acuerdo con el Presupuesto Ordinario remitido a la Contraloría.

“Este crecimiento se sitúa por debajo de la expectativa estimada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el crédito al sector privado, lo cual responde a una gestión prudente del riesgo y a la alineación con los objetivos de sostenibilidad financiera y digitalización impulsados por la institución”, comentó Monge.

En el Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre pasado, el Banco Central estimó que el crédito al sector privado crecería un 6,8% en 2026.

Evolución del crédito por moneda

El crecimiento interanual del crédito de la banca pública al sector privado ha sido, en la mayoría de los casos, mayor en colones que en moneda extranjera, según datos del Banco Central correspondientes al período entre enero de 2020 y noviembre de 2025.

No obstante, durante ese lapso también se registraron momentos en los que el crecimiento del crédito en moneda extranjera superó al de colones.

Entre junio de 2023 y abril de 2025, por ejemplo, el aumento interanual del crédito en moneda extranjera —sin colonizar— osciló entre 8,1% y 18,8%, mientras que el crecimiento en colones se ubicó en un rango de entre 5,01% y 11,17%.

Otro episodio se presentó en agosto de 2025, cuando el crecimiento interanual del crédito en moneda extranjera fue de 7,9%, frente a un 6,97% en colones.

En el IPM de octubre, el Banco Central prevé una desaceleración del crecimiento del crédito en dólares al sector privado, que pasaría de un 7% estimado en 2025 a un 6% en 2026.

“El menor crecimiento previsto en el crédito en moneda extranjera sería consecuente con la reducción en el costo en exceso de endeudarse en colones observado en el presente año”, señala el documento.

Crédito por segmento en 2026

Para 2026, el crecimiento de la cartera del Banco de Costa Rica se impulsará en todos los segmentos, tanto en la Banca de Personas como en la Corporativa, en concordancia con su estrategia institucional.

“El Banco de Costa Rica es universal y por ende apoya a todos los sectores. El 2026 no será la excepción y se proyecta un apoyo decidido al crédito de personas físicas (vivienda, consumo, tarjetas de crédito, vehículos), al sector empresarial corporativo y con mucha fuerza al sector pyme”, detalló la entidad por escrito.

En una línea similar, la Dirección de Segmentos del Banco Nacional indicó que en 2026 mantendrá una oferta abierta para personas, pymes y empresas, aunque anticipa una dinámica relevante en el segmento empresarial.

“La demanda de crédito dependerá de factores macroeconómicos y del comportamiento del mercado, tanto local como internacional. Sin embargo, anticipamos que el segmento empresarial podría mostrar una dinámica relevante, dado su peso actual en la cartera y sus necesidades de financiamiento para inversión, capital de trabajo y expansión”, explicó la Dirección de Segmentos del BN.

En el caso del Banco Popular, la entidad mantendrá en 2026 un enfoque equilibrado entre los distintos sectores de su cartera, con especial atención en Consumo, Vivienda y Empresarial-Corporativo.

Además, su director financiero señaló que se prevé que la mayor dinámica crediticia provenga de los segmentos de personas y pequeñas empresas.