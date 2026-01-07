Economía

¿Crédito en colones o dólares? Bancos públicos revelan en cuál moneda prevén mayor demanda en 2026

El Banco Nacional, Banco de Costa Rica y el Banco Popular contaron a ‘La Nación’ sus previsiones crediticias en 2026.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Dolares, Plata Lavado
El crecimiento del crédito de la banca pública al sector privado tuvo un periodo de dinamismo en dólares, pero los colones predominan, según los datos de enero de 2020 y noviembre de 2025. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco de Costa RicaBanco NacionalBanco Popularcréditos
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.