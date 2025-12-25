Esta aplicación del Banco Nacional dejará de funcionar a partir de esta fecha

El Banco Nacional instó a sus clientes a migrar a las plataformas de Google o Apple Pay.

El Banco Nacional informó a sus clientes que la aplicación BN Pay, utilizada para realizar pagos sin contacto con las tarjetas de la entidad financiera, dejará de funcionar a partir del 1.° de enero.

En un correo enviado a sus clientes, el Banco Nacional les instó a migrar cuanto antes a las billeteras electrónicas de Google o Apple Pay para “seguir disfrutando de sus pagos sin contacto con todos los beneficios”.

De acuerdo con el sitio web del banco, BN Pay es una aplicación que permite al usuario digitalizar sus tarjetas de débito y crédito, es decir, crear y almacenar una versión del plástico que permite pagar sin necesidad de utilizar el dispositivo físico.

La aplicación provisiona las tarjetas en un dispositivo móvil para efectuar pagos en los comercios mediante la tecnología sin contacto, que permite realizar transacciones de forma segura, solamente con acercar el dispositivo al datáfono.

Las billeteras virtuales como Google y Apple Pay ofrecen a los usuarios de Android e iOS, respectivamente, las herramientas para gestionar sus finanzas y procesar transacciones como los pagos sin contacto mediante la vinculación de tarjetas.

Estas almacenan la información de las tarjetas de los usuarios y utilizan una plataforma de pago encriptada para realizar pagos sin contacto desde el celular en comercios con tecnología contactless. Además, emplean la tokenización para proteger datos sensibles de la tarjeta.

No todos los teléfonos permiten el pago sin contacto, sino únicamente los que incorporan la tecnología Near Field Communication(NFC), facilitando la conexión de datáfonos con celulares para el intercambio de datos necesario para poder realizar los pagos.

En el caso de Google, la aplicación se puede descargar desde la Play Store. Una vez que la tenga instalada en su dispositivo, debe ingresar los datos de su tarjeta débito o crédito y proceder a guardar la información solicitada.

En Apple, el usuario tiene que ingresar a la aplicación “Wallet” y seleccionar el signo “+” que se despliega en la esquina superior derecha. Luego, debe escanear su tarjeta y seguir los demás pasos.