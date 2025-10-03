Economía

Crecimiento del consumo se desacelera: bienes son los más golpeados

El consumo de los hogares suma siete trimestres consecutivos en desaceleración, según los datos del Banco Central

Por Luis Enrique Brenes

El gasto en consumo de los hogares costarricenses suma siete trimestres consecutivos en desaceleración y experimentó su crecimiento más bajo desde el cuarto trimestre de 2022.








