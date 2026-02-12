Crecimiento de la producción de zonas francas se desacelera por quinta vez consecutiva

Crecimiento de la producción de zonas francas se sigue desacelerando en Costa Rica.

La producción de las empresas bajo el régimen especial (zonas francas) registró una nueva desaceleración en su ritmo de crecimiento interanual —la quinta consecutiva— al alcanzar una variación de 12,8% en diciembre del 2025.

El régimen especial había alcanzado un aumento interanual de 18,6% en julio del 2025, el punto más alto del periodo reciente. A partir de entonces, el ritmo de expansión se moderó: fue de 17,6% en agosto, 15,6% en setiembre, 14,1% en octubre, 13,1% en noviembre y 12,8% en diciembre.

De acuerdo con el índice mensual de actividad económica (IMAE), publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) este jueves 12 de febrero, en la producción de zonas francas sobresalió el desempeño de la industria manufacturera de implementos médicos, aunque en diciembre mostró una desaceleración interanual de 6,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del 2024, cuando creció 24,8%.

Adicionalmente, el ente emisor destacó que en el régimen especial crecen más del 5% los servicios informáticos, de consultoría financiera y los de apoyo a oficinas principales.

Las zonas francas, según el IMAE, aportaron un 45,6% del aumento interanual de la producción nacional en diciembre del 2025. De esta forma, el régimen definitivo —donde operan las compañías sujetas al impuesto sobre la renta— contribuyó con el 54,4%.

En diciembre pasado, la producción nacional, según la serie tendencia ciclo del IMAE, creció 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

“La mayor contribución a la tasa de crecimiento de la producción proviene de las actividades de manufactura, los servicios profesionales, la construcción, los servicios de transporte, servicios educativos y de salud, así como el comercio”, indicó el Central.

El ente emisor también destacó que, durante el último trimestre del 2025, la contribución de las empresas del régimen definitivo (RD) a la producción del país se incrementó y superó el 50%.

En el último mes del 2025, la producción de este régimen fue de 3%.

“Los servicios profesionales, los administrativos, la construcción, el transporte, el almacenamiento, la enseñanza, la salud y el comercio explican cerca del 60,0% de la expansión del RD”, se lee en el documento.