Atención Cartago: Zona Franca La Lima anuncia la llegada de empresa logística costarricense

La firma fundada hace 50 años busca triplicar sus operaciones en dos años y ampliar servicios logísticos para industrias dentro del parque

Por Jailine González Gómez
La empresa tica Rex Cargo inició operaciones en Zona Franca La Lima y proyecta triplicar su espacio en dos años.
La empresa tica Rex Cargo inició operaciones en Zona Franca La Lima y proyecta triplicar su espacio en dos años.







