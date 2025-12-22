Atención Cartago: Zona Franca La Lima anuncia la llegada de empresa logística costarricense

La empresa tica Rex Cargo inició operaciones en Zona Franca La Lima y proyecta triplicar su espacio en dos años.

La Zona Franca La Lima, ubicada en Cartago, anunció la incorporación de un nuevo inquilino. Se trata de Rex Logística S. A., conocida comercialmente como Rex Cargo, una empresa de capital 100% costarricense con 50 años de trayectoria.

Rex Cargo abrió operaciones en el parque con un espacio de 1.500 metros cuadrados. Su llegada responde a una estrategia que busca atender la necesidad de un operador logístico bajo el régimen de zona franca, especializado en logística y administración de inventarios.

Este nuevo servicio permitirá a las empresas del parque acceder a una oferta integral que incluye planificación, control y manejo de inventarios, distribución y servicios adicionales como selección, empaque, etiquetado, fraccionamiento, desempaque y clasificación. Además, la operación estará respaldada por plataformas tecnológicas que garantizan precisión y altos estándares de calidad.

La empresa comunicó que su proyección es triplicar el área operativa en los próximos dos años. También pretende atender a la mayoría de las compañías dentro del parque y diversificar su cartera de clientes en diversas industrias.

Actualmente, Rex Cargo moviliza inventarios desde su operación en régimen de zona franca hacia más de 26 países en América, Europa y Asia.

Por su parte, la administración de Zona Franca La Lima destacó que esta incorporación reafirma su propuesta de crecimiento, basada en infraestructura especializada, sostenibilidad, formación de talento y alianzas estratégicas a largo plazo.

En 10 años de operación, este parque empresarial ha registrado inversiones por más de $1.186 millones, ha generado más de 8.500 empleos directos, y cuenta con una infraestructura de 257.000 metros cuadrados. Las exportaciones acumuladas superan los $4.577 millones.

La proyección para 2026 es continuar consolidando a Zona Franca La Lima como un motor de empleabilidad y desarrollo territorial, con una capacidad estimada para más de 15.000 empleos directos.