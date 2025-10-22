Costarricenses destinan 34% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, revela encuesta

Los costarricenses destinan, en promedio, un 34% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, según la Tercera Encuesta Nacional de Endeudamiento, elaborada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

Este porcentaje representa una disminución frente al 38% registrado en 2023 y al 52% reportado en 2020 2020, resume un comunicado de prensa emitido por la OCF este miércoles 22 de octubre.

Danilo Montero, director general de la Oficina, explicó que los resultados apuntan a que Costa Rica podría estar transitando hacia una etapa de ajuste financiero más racional, aunque aún persisten desafíos en materia de inclusión financiera.

“Cuando se observa una reducción, como la que vemos en esta encuesta, no necesariamente significa que las personas tienen más dinero disponible; puede ser el resultado de una mayor conciencia sobre los riesgos del sobreendeudamiento, o de un acceso más prudente al crédito, porque los ingresos no son estables. Es decir, se puede tratar de un cambio de comportamiento financiero más que de una mejora económica”, apuntó Montero.

Por grupo etario, las personas de 35 años o más son las que destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de deudas. Este compromiso se intensifica en el grupo de 55 a 70 años, que utiliza en promedio un 36,8% de su ingreso mensual para hacerle frente a sus créditos, mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años el porcentaje es del 14,7%.

La Encuesta Nacional de Endeudamiento fue aplicada telefónicamente entre el 3 y el 29 de julio del 2025 a 1.200 personas de entre 18 y 70 años. La cobertura es nacional y los resultados son representativos de una población estimada en 3,6 millones de personas adultas, con un margen de error de 2,8% a un nivel de confianza del 95%, se indica en el comunicado.

En total, el 87% de las personas encuestadas indicó tener algún tipo de deuda. Según la encuesta, las tarjetas de crédito y los préstamos de vehículos son los tipos de obligaciones más frecuentes entre las personas que destinan más del 33% de sus ingresos mensuales para hacerle frente a estas deudas.