Economía

Costarricenses destinan 34% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, revela encuesta

Descubra qué porcentaje de su ingreso mensual destinan los costarricenses al pago de deudas, según la OCF. Conozca las obligaciones más frecuentes.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Tarjetas de crédito | Tarjeta de crédito | Black Platinum Golden Premium
El 87% de las personas encuestadas indicó tener algún tipo de deuda. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EncuestaDeudasPréstamosCréditosOficina del Consumidor FinancieroOCF
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.