Costa Rica rechaza 250.000 kilos de papa de Estados Unidos por incumplir requisitos fitosanitarios

Último lote de papa no se aceptó en Puerto Caldera tras el resultado de una inspección, durante este año hizo 6 revisiones

Por Gustavo Ortega Campos

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) rechazó este miércoles el ingreso de 99.740 kilogramos de papas para industria provenientes de Estados Unidos, luego de comprobar que el producto incumplía la calidad para ingresar al país.








