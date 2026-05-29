Economía

Costa Rica obligará a proveedores de criptomonedas a inscribirse ante Sugef y aplicar controles antilavado

¿Usa criptomonedas en Costa Rica? Descubra los nuevos requisitos de inscripción ante la Sugef, las obligaciones antilavado y las multas que fijaron los diputados.

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Por Mónica Cerdas Gómez
Criptomonedas
Un activo virtual es una representación digital de valor o fondo que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para realizar pagos o inversiones. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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