Economía

Costa Rica en comparación con países de OCDE: cobramos menos cotizaciones y pagamos más beneficios en pensiones del IVM

Un informe de la CCSS señala que Costa Rica combina una de las cotizaciones más bajas de la OCDE, pero una tasa de reemplazo más alta, lo que presiona la sostenibilidad del IVM

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada de la CCSS con una bandera de la OCDE al lado
Informe técnico revela que la tasa de reemplazo (monto de pensión) en Costa Rica es 13,7 puntos porcentuales más alta que el promedio de la OCDE, pese a tener una de las cotizaciones más bajas. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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