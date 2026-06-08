Costa Rica crecería menos en 2026, según proyección de la UCR

La economía de Costa Rica crecería 3,4% en 2026, lo cual representa una reducción respecto al 4,5% estimado a inicios de año, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).

“Este ajuste evidencia un deterioro en las perspectivas económicas”, indicó el IICE en un comunicado de prensa emitido este lunes 8 de junio. Además, agrega que el informe evidencia que la economía nacional enfrenta un proceso de desaceleración generalizada.

Entre los factores que explican el menor crecimiento esperado para 2026, la entidad señaló la desaceleración del régimen especial (zonas francas), así como un menor dinamismo del consumo, la inversión y el gasto público, que continúan creciendo, pero a un ritmo más moderado.

El análisis del IICE-UCR también identificó señales de deterioro en el mercado laboral. “Se observa que el empleo total disminuyó debido a la contracción de algunas industrias como manufactura e intermediación financiera y de seguros”, agrega.

Adicionalmente, señaló que otro factor que podría reflejar un menor dinamismo económico es el crédito al sector privado, que mantiene crecimiento, “pero muestra una tendencia descendente”.

Crecimiento por régimen

Daniela Córdoba, investigadora del IICE-UCR, explicó que, al desagregar las proyecciones por tipo de régimen, se estima que el definitivo crecería un 3,3% mientras que el especial lo haría un 4%. “Este resultado refleja una caída significativa en el dinamismo del régimen especial respecto al año anterior”, afirmó.

Las estimaciones centrales del IICE-UCR para el crecimiento de la economía nacional y del régimen especial se ubican por debajo de las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril pasado, el ente emisor estimó que la economía nacional crecería 3,5% y que el producto interno bruto (PIB) del régimen especial sería de 5,5% en el año en curso.

De acuerdo con datos preliminares de la autoridad monetaria, el PIB de este régimen fue de 12,7% en el 2025.

Por su parte, el Banco Central estimó que el PIB del régimen definitivo sería de 3,1% en 2026, ligeramente por debajo de la proyección del IICE-UCR.