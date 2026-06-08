Economía

Costa Rica crecería menos en 2026, según proyección de la UCR

Informe del IICE-UCR señala que la economía costarricense enfrenta un proceso de desaceleración generalizada

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Por Mónica Cerdas Gómez
Vista de la Avenida Central en San José, Costa Rica, con peatones transitando entre tiendas y vendedores ambulantes. La percepción económica de los costarricenses para 2025 es mayoritariamente negativa, según un estudio.
La economía costarricense crecería a 3,4% en 2026, según el IICE-UCR. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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