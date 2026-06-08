Economía

Encadenamientos productivos: el efecto de los acuerdos comerciales

Costa Rica pasó de exportar café y banano a vender más de 4.300 productos. Conozca cómo los tratados comerciales transformaron el modelo productivo del país.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
encadenamiento productivo
Las empresas de zonas francas compraron bienes y servicios locales por más de $6.000 millones en 2024. Para el sector exportador, estos encadenamientos productivos son una de las principales evidencias del impacto que han tenido los TLC sobre la economía costarricense. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TLCAcuerdos comercialesTLC de Costa RicaEncadenamientos
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.