Economía

‘Encadenados 2026′ conectará a proveedores locales con multinacionales en busca de nuevos negocios

Procomer proyecta más de 3.000 reuniones comerciales durante ‘Encadenados 2026′, encuentro tiene el objetivo de impulsar nuevos negocios

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Empresarios de Costa Rica y multinacionales conversan en mesa de negocios durante Encadenados 2026 para establecer acuerdos comerciales y encadenamientos productivos.
Representantes de empresas locales y multinacionales sostendrán reuniones uno a uno durante Encadenados 2026, espacio que busca fortalecer la integración de proveedores nacionales en cadenas globales de valor. (Cortesía Procomer)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inversión extranjeraMultinacionalesProcomerCitas de negocios
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.