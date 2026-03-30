‘Encadenados 2026′ conectará a proveedores locales con multinacionales en busca de nuevos negocios

Representantes de empresas locales y multinacionales sostendrán reuniones uno a uno durante Encadenados 2026, espacio que busca fortalecer la integración de proveedores nacionales en cadenas globales de valor.

Los exportadores de Costa Rica y empresas multinacionales se encontrarán el 23 y 24 de junio durante el evento Encadenados 2026 con el objetivo de concretar nuevos negocios.

El evento conecta a la oferta local de bienes y servicios con la demanda de compañías extranjeras. Es organizado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La actividad reunirá a más de 1.000 participantes y proyecta superar las 3.000 citas de negocios.

Procomer, a través de un comuncado de prensa, informó que las empresas participantes sostendrán reuniones de negocio previamente coordinadas, en las que proveedores locales presentan su oferta a compañías compradoras según sus necesidades específicas.

La agenda también incluye espacios de diálogo y análisis con representantes del sector académico y empresarial sobre temas como competitividad, reputación país y desarrollo productivo.

Durante la edición de Encadenados 2025 se generaron cerca de 2.500 citas de negocio y alternativas comerciales por más de $17 millones.

La iniciativa, que inició en 2022 ya acumula más de $26,5 millones en negociaciones, informó Procomer.

En ediciones recientes, alrededor del 60% de las empresas participantes han sido pymes nacionales, el 40% empresas transnacionales, el 40% lideradas por mujeres y cerca del 25% ubicadas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la primera edición participaron 100 empresas compradoras y 300 suplidores. En 2026 se estima la participación de más de 350 firmas compradoras y más de 700 proveedores.

Laura López, gerente general de Procomer, indicó que los encadenamientos son uno de los efectos más positivos de la presencia de empresas foráneas en Costa Rica, porque permiten que más suplidores locales accedan a nuevas oportunidades de negocio, eleven sus estándares y fortalezcan sus capacidades.

“Al integrarse como proveedoras de estas empresas, pueden generar más ingresos, adquirir mayor conocimiento, mejorar sus procesos y aumentar su competitividad en el tiempo. Encadenados facilita este proceso, conectando la oferta local con empresas que operan a nivel mundial desde Costa Rica”, destacó López.

Por su parte, Ronald Lachner, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), explicó que desde este sector se promueve el fortalecimiento de los encadenamientos productivos como un eje estratégico para dinamizar la economía, al propiciar una mayor articulación entre las empresas del régimen y el tejido empresarial nacional.

De esta manera, se fomenta la integración de estos proveedores en cadenas globales de valor, así como la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo de capacidades, añadió Lachner.

El líder empresarial dijo que este enfoque contribuye a generar nuevas oportunidades para el sector económico, impulsa la competitividad y favorece la creación de relaciones comerciales sostenibles, con un impacto positivo en el empleo, la diversificación y la expansión de la economía.

El evento incorporará además espacios especializados como donde los inversionistas locales e internacionales evaluarán proyectos que requieren financiamiento. También incluirá presentaciones de propuestas de valor de proveedores, ruedas de negocio con enfoque sectorial y encuentros con organizaciones financieras.

Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias, apuntó que este es un espacio de gran valor para que las empresas nacionales proveedoras visibilicen sus capacidades, ajusten su oferta a estándares requeridos y accedan a oportunidades reales de negocio.

A su vez, las empresas demandantes pueden identificar suplidores confiables, reducir costos logísticos y fortalecer la trazabilidad y resiliencia de sus cadenas de suministro, agregó Capón.