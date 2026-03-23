Exportaciones de Costa Rica: difunden porcentaje de crecimiento en primeros meses del 2026, principales productos y destinos; dos sectores se estancaron

Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 6% a febrero de 2026, impulsadas principalmente por los dispositivos médicos, que continúan liderando las ventas al exterior.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron $3.383 millones al mes de febrero pasado, lo que equivale a un crecimiento del 6% con respecto al mismo período del año pasado.

No obstante, el crecimiento es menor al 10% logrado durante los dos primeros meses de 2025 en comparación con el primer bimestre de 2024.

Los equipos de precisión y médicos continúan a la cabeza de las exportaciones nacionales. Al mes de febrero, representaron el 44% de las colocaciones al exterior, es decir, $1.488,5 millones.

El sector agrícola se ubicó en segundo lugar, con una participación del 17% ($517 millones).

Entre los principales productos exportados en este periodo, se mantienen los dispositivos médicos (44%), la piña (6%), el banano (4%), los jarabes y concentrados para bebidas (3%), así como el café oro (2%).

América del Norte continúa siendo el principal destino de las exportaciones, con el 47% de los bienes, seguido por Europa (21%) y América Central (18%).

La mayoría de los sectores mostraron aumentos en sus exportaciones, con excepción de la industria del plástico y el caucho, informaron de manera conjunta el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) mediante un comunicado de prensa.

Las entidades señalaron que el desempeño observado durante los primeros meses del año confirma una tendencia de crecimiento sostenido en las exportaciones de bienes, aunque a un ritmo más moderado que en periodos anteriores.

Este comportamiento responde, entre otros factores, a condiciones internacionales más complejas, ajustes en la demanda global y dinámicas propias de algunos sectores productivos.

Manuel Tovar, jerarca del Comex, valoró como positivos los resultados, sobre todo en un contexto internacional marcado por crecientes fricciones comerciales, tensiones geopolíticas y una demanda global más moderada.

Por su parte, Laura López, gerente general de Procomer, señaló que el sector exportador es un pilar de desarrollo para el país, representa el 34% del PIB y emplea a más de 700.000 personas.

“Por eso este crecimiento —aunque moderado— es tan relevante porque se da sobre cifras históricamente altas, a pesar de que enfrentamos retos internos y externos", refirió López.

La vocera destacó, además, el incremento de las exportaciones en los sectores agrícola y alimentario, que emplean a muchas personas fuera de la región Central.