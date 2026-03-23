Economía

Exportaciones de Costa Rica: difunden porcentaje de crecimiento en primeros meses del 2026, principales productos y destinos; dos sectores se estancaron

Comex y Procomer destacaron que, aunque el crecimiento se mantiene, el ritmo es más moderado debido a condiciones externas más complejas.

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Por Gustavo Ortega Campos
Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 6% a febrero de 2026, impulsadas principalmente por los dispositivos médicos, que continúan liderando las ventas al exterior. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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