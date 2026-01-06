Economía

Economía de Costa Rica crecería en un rango de entre 4,3% y 4,8% en 2026, según la UCR

La estimación del IICE-UCR para el crecimiento de la economía nacional en 2026 supera la proyección del Banco Central

Por Mónica Cerdas Gómez
Viernes Negro, Avenida Central
La economía costarricense crecerá a un ritmo moderado en 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

