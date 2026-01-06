Economía de Costa Rica crecería en un rango de entre 4,3% y 4,8% en 2026, según la UCR

La economía de Costa Rica en 2026 crecería en un rango de entre 4,3% y 4,8%, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR). La estimación puntual del Instituto apunta a que el producto interno bruto (PIB) agregado aumente un 4,5%.

Además, Milagro Saborío, directora del IICE, explicó en un video que se espera que el régimen definitivo —donde operan las compañías sujetas al impuesto sobre la renta— tenga un crecimiento menos acelerado que el especial —zonas francas—, como ha sucedido en los últimos años.

Según el IICE-UCR, el pronóstico central de crecimiento para el régimen definitivo es de 3,1%, con un rango de entre 2,9% y 3,3%. En el caso del régimen especial, la proyección central es de 12,4%, con un rango de entre 10,9% y 13,9%.

“Comparando respecto a los crecimientos del año 2025, se prevé una mayor aceleración para el régimen definitivo, mientras que se espera una ligera desaceleración para el régimen especial”, comentó Saborío.

Las estimaciones centrales del IICE-UCR para el crecimiento de la economía nacional y del régimen especial superan las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre pasado, el producto interno bruto (PIB) pasaría de un crecimiento de 4,2% en 2025 a uno de 3,5% este 2026.

El informe agrega que el régimen definitivo crecería 3,3% en 2026, mientras que la producción del especial descendería a 4,9%, desde el 12,8% previsto para 2025.

El menor ritmo de crecimiento en 2026, tanto en la economía interna como en las zonas francas, estaría influido por un entorno externo adverso, la apreciación cambiaria y la incertidumbre asociada al proceso electoral, según un análisis presentado por el expresidente del BCCR y economista de la empresa Cefsa, Rodrigo Cubero, durante el encuentro “Panorama económico y perspectivas para 2025-2026”, organizado por Coopenae-Wink en diciembre anterior.