Economía

Corte Suprema de Estados Unidos permite seguir en su cargo a gobernadora de Reserva Federal

Corte Suprema rechaza solicitud de destitución de Lisa Cook planteada por Donald Trump.

EscucharEscuchar
Por AFP
.
Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, permanecerá en su cargo, decidió la Corte Suprema de Estados Unidos. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FEDCorte Suprema Estados UnidosLisa CookDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.