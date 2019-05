Sobre las rentas del capital inmobiliario, el reglamento propuesto podría llevar a pensar que solo las personas físicas y no las empresas pueden optar por pagar sus rentas de capital inmobiliario al 15%. Creo que la ley es absolutamente clara en que, tal opción no admite limitaciones y asumo como un problema de redacción que la propuesta de reglamento no lo aclare con precisión.