Entonces no estamos ante una amnistía sino ante un incentivo para enderezar las cosas o aceptar las que supuestamente enderezó la Tributación, aunque uno no esté de acuerdo con el ajuste por las razones que sean, por ejemplo, desistir de un pleito fútil y evitarse los intereses que siguen corriendo, como corre irresponsablemente el agua de un grifo que no reparamos.