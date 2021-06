– Es necesario que tengan un tipo de regulación estrictamente de carácter operativo para que el sistema, visto en su integralidad, no falle más de lo que ha venido fallando en los últimos años. Podemos tender a creer que la competencia liberalizada implicaría algo bueno, pero no necesariamente, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica ni para comprarse un vehículo, ni una motocicleta, ni todo el mundo puede pagar taxi todos los días.