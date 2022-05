Siete ‘apps’ gratuitas para ver películas en ‘streaming’ podrían ser la respuesta para aliviar su presupuesto

La inflación galopante que alcanza niveles no vistos en Costa Rica desde el 2014, y la subida del tipo de cambio, amenazan los bolsillos de miles de familias y las obliga a recortar gastos en algunas áreas que se consideran no esenciales, una realidad a la cual no escapan los servicios de streaming de pago.

Sin embargo, renunciar a todas o a algunas de estas aplicaciones entre las que figuran Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y HBO Max, no implica cerrarle la puerta del todo a este tipo de entretenimiento. Existen múltiples apps gratuitas con amplios portafolios de películas y series, en las cuales se pueden encontrar miles de contenidos legalmente y sin presionar de más las finanzas del hogar.

[ Tarifas de TV por suscripción y ‘streaming’ empiezan a mostrar los impactos del alza en el dólar ]

La Nación revisó algunas de las principales opciones que le ofrece este mercado ahora mismo. Estas varían y existen espacios con programación en inglés y en español. Las aplicaciones gratuitas que se pueden encontrar en línea son múltiples y en este caso se repasarán siete, que van más allá, eso sí, de las súper conocidas Youtube y Vimeo.

Pluto TV

Pluto TV es una aplicación que se puede descargar en dispositivos inteligentes y que se puede observar por medio de cualquier computadora. En su parrilla de contenidos ofrece hasta 250 canales en vivo con programación de Paramount (BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Pictures) y otras tantas películas y series “a la carta”.

Entre las series que tiene a disposición están, por ejemplo, las seis temporadas completas de Schitt’s Creeck, la serie de comedia que arrasó con los Globos de Oro en el 2021; o las 18 temporadas completas de South Park. También se pueden observar clásicos como Mi Bella Genio o las Aventuras de Popeye, solo por mencionar unos ejemplos.

ViX

ViX es una aplicación de streaming en español. Ella ofrece más de 100 canales en vivo, propiedad del grupo Televisa-Univisión. Asimismo, dispone de otras centenas adicionales de películas, series, novelas y programas para niños por demanda, tanto del mismo grupo como obtenidas por medio de licencias.

Como se trata de una aplicación con contenido de Televisa-Univisión, principalmente, en el sitio se pueden encontrar producciones como 40 y 20, La Rosa de Guadalupe, Renta Congelada, La Familia P. Luche, Una Familia de Diez, Vecinos, XH Derbez y más. Sin embargo, también se presentan películas y otras producciones externas.

[ Netflix: Las películas en estreno más esperadas en lo que resta del 2022 ]

Tubi TV

Tubi TV es una aplicación con más de 40.000 contenidos, en más de 32 géneros. Entre ellos, están incluidas algunas películas en español.

En el catálogo de esta aplicación se pueden observar películas de estudios como Lionsgate, MGM, Paramount Pictures y Warner Bros; así como con programas de A&E, Lifetime y Starz.

La oferta de este medio de streaming reúne producciones que van desde mediados de siglo XX hasta algunas de años recientes; y, entre sus categorías de búsqueda, ofrece apartados que van desde ganadores de premios hasta sus mejor calificadas en Rotten Tomatoes, películas de Bollywood y una colección propia de recomendaciones semanales.

Vudu

Vudu, por su parte, es una aplicación de streaming gratuita que ofrece una sección completa de 10.656 películas y 842 series sin costo. En ese último grupo puede encontrar capítulos de una enorme cantidad de opciones, incluidos los tradicionales ALF, Hell’s Kitchen, Thomas y sus Amigos y Mr. Bean.

Free TV

Free TV también ofrece contenido en español con un amplio repertorio de películas y series. Entre su repertorio actual se pueden encontrar películas como Atrápame si puedes, de Tom Hanks y Leonardo Di Caprio, entre otras. Sin embargo, la cantidad de su contenido es mucho menor que las opciones anteriores.

[ Los videoclubes se resisten a ver el final de su película ]

Plex

Plex, al igual que los servicios antes mencionados, ofrece gran cantidad de películas y series de diversos tipos y fechas de emisión. En total, la pagina anuncia 50.000 títulos. Entre todos ellos se pueden encontrar desde documentales de música hasta musicales de Bollywood o clásicos Western.

Uno de sus principales atractivos, sin embargo, son los 250 canales de televisión en vivo que añade a ese registro. En su apartado de TV, se puede acceder a noticias de agencias como Reuters, USA Today o Yahoo Finance, entre otros. También se pueden observar canales de películas y musicales. Sin embargo, la gran mayoría del contenido de esta aplicación está en inglés.

Watchyour.TV

Una última opción de este recuento es Watchyour.TV. Esta es una página que permite acceder a 38 canales en vivo, los cuales ofrecen una programación conformada completamente por televisión y películas clásicas en inglés.

Pluto.tv es una de las aplicaciones mediante las cuales se puede observar televisión, series y películas en vivo de forma gratuita. Para ello, su aplicación se puede instalar en equipos móviles o televisores. (Pluto TV)

¿Reacomodos?

Más allá de eliminar o cerrar cuentas de aplicaciones de streaming de pago, otra opción para cientos de usuarios puede ser realizar un reacomodo de sus suscripciones. Los precios de estas aplicaciones pueden significar cargas mayores o menores para los hogares dependiendo de cuántos proveedores de servicio pagan, de cuáles escogen y del plan específico que eligen en ellos.

Por ejemplo, mientras que Amazon cobra $5.99 por su servicio de Prime Video, Netflix rebaja hasta $15.99 por su paquete familiar (más costoso).

Es por ese motivo que, además de evaluar el uso de opciones gratuitas de streaming, las personas pueden analizar un cambio en su tipo de plan o el servicio que actualmente utilizan para reducir costos.

Para revisar los catálogos de cada aplicación, en caso de que desea probar alguna por encima de otra, las compañías suelen dar a cada usuario plazos de entre una semana y un mes de prueba que podría aprovechar para decidir en cuál el retorno sobre lo pagado ofrece una mejor relación.