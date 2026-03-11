Confianza de los consumidores de Costa Rica mejora después de las elecciones

Los costarricences tienen mayor confianza en la economía del país, de acuerdo con el Índice de Confianza al Consumir que elabora la UCR.

La confianza de los consumidores sobre la economía de Costa Rica mejoró significativamente de acuerdo con los resultados del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El indicador se ubicó en 60,7 puntos, una mejora con respecto a los 55,4 puntos de la medición anterior, realizada en noviembre. El dato se recuperó posterior a las elecciones nacionales, indicó Fernanda Alvarado Leitón, coordinadora del ICC.

La percepción positiva es más relevante entre los hombres con respecto a las mujeres, con una brecha de más de 10 puntos entre los dos sexos.

El ICC aumentó en 10,4 puntos en las personas mayores de 50 años.

Alvarado explicó que el ICC es un indicador adelantado de la economía, la muestra incluye a 705 personas entrevista entre el 2 al 11 de febrero por medio de telefonía celular.

El ICC incluye la percepción de las condiciones actuales y las expectativas futuras de los consumidores.

Esta la medición número 89 del índice.

Noticia en desarrollo