Confianza de los consumidores de Costa Rica mejora después de las elecciones

Índice de Confianza del Consumidor se ubicó con una notable mejora con respecto a los resultados de noviembre pasado

Por Gustavo Ortega Campos
Gentío en avenida cuatro, sábado por la tarde
Los costarricences tienen mayor confianza en la economía del país, de acuerdo con el Índice de Confianza al Consumir que elabora la UCR. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

