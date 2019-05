En punto de comparación, podemos resumir diciendo que en los supuestos de no sujeción el hecho imponible no se realiza y por ello no nace la obligación tributaria; mientras que en los supuestos de exención el hecho imponible se produce, se genera la obligación tributaria, pero por disposición de ley el sujeto pasivo no tiene que pagar el impuesto en ese caso concreto, aunque sí debe cumplir con algunas obligaciones formales (distintas al pago).