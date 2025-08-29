Economía

Chiquita regresa a Panamá y recontratará a miles de trabajadores despedidos

Chiquita cerró a finales de mayo su planta de Changuinola y despidió a más de 6.000 trabajadores en medio de una huelga

Por AFP
En la imagen bananos con un sticker de Chiquita
Chiquita cerró sus operaciones en la ciudad de Changuinola, Bocas del Toro. Ahora planea una reapertura el próximo año. (AP Prensa/AP)







Chiquita BrandsChiquita BananaPanamá
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

