Gobierno de Panamá espera cerrar acuerdo para que la bananera Chiquita Brands reanude operaciones en el país

Las conversaciones con la compañía “avanzan de forma positiva (...), yo espero que logremos concretar un buen acuerdo con Chiquita”, dijo el ministro de Comercio e Industrias de Panamá

Por AFP

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunirá en Brasil con la bananera estadounidense Chiquita Brands en busca de un acuerdo para que la empresa reanude operaciones en el país, tras cerrar y despedir a toda su plantilla por una huelga, informó este lunes 18 de agosto un ministro.








