Gobierno de Panamá espera cerrar acuerdo para que la bananera Chiquita Brands reanude operaciones en el país

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunirá en Brasil con la bananera estadounidense Chiquita Brands en busca de un acuerdo para que la empresa reanude operaciones en el país, tras cerrar y despedir a toda su plantilla por una huelga, informó este lunes 18 de agosto un ministro.

Chiquita, que empleaba en Panamá a más de 6.000 personas en la localidad de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, despidió a los trabajadores tras protestas que semiparalizaron esa región.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, manifestó que el gobierno espera cerrar un acuerdo tras la reunión que Mulino mantendrá con Chiquita en Brasil, durante una gira a ese país que realizará a partir del 28 de agosto.

Las conversaciones con la compañía “avanzan de forma positiva (...), yo espero que logremos concretar un buen acuerdo con Chiquita y que el presidente lo pueda cerrar en Brasil para que esa empresa retorne al país”, dijo Moltó.

El ministro no explicó porqué Mulino se reunirá con los directivos de Chiquita en el país sudamericano.

“Si todo nos sale como estamos pensando, en setiembre o a finales de este mes podemos ya tener buenas noticias”, agregó Moltó en declaraciones al canal Telemetro.

Moltó aseguró que “obviamente” el regreso de la empresa “tiene que ser de manera escalonada”.

Según el ministro, Chiquita está evaluando las pérdidas y la forma de contratar personal nuevamente. La compañía también habría pedido garantías de que no se cierren las rutas en caso de futuras protestas.

Los trabajadores bananeros iniciaron el 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios. Estos les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se alargaron hasta finales de junio, los trabajadores cortaron las rutas en más de cuarenta puntos en Bocas del Toro, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia turística.

La empresa dijo que la huelga, declarada ilegal por un juzgado laboral, le causó pérdidas por más de $75 millones, cifra que algunos medios elevan a más de $100 millones.