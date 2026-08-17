Economía

CCSS desatiende debilidades en pensiones del IVM, pese a riesgo de pérdidas y fraudes

Supén señaló que la Caja solo ha atendido cinco de 73 debilidades

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Por Arianna Villalobos Solís
Gerencia de pensiones
De 73 observaciones planteadas por Supén a la CCSS en noviembre de 2024 para fortalecer el IVM, solo cinco fueron cumplidas, según el informe de gestión de 2025 presentado este año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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