Economía

CCSS da baño de realidad sobre plan de diputados para subir pensiones del IVM: agregar beneficios sin financiamiento pondría el régimen en peligro

Reforma a la Ley Constitutiva de la Caja no formaba parte del texto base del expediente legislativo; fue incorporada a última hora. CCSS evaluaría una acción de inconstitucionalidad si el plan se aprueba en definitiva.

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Por Mónica Cerdas Gómez
08/08/2025. Gerencia de Pensiones IVM-RNC. Edificio Jorge Debravo, San José. Fotografía: Lilly Arce
La CCSS ya encendió las alertas por la situación financiera del IVM. En el 2025, por primera vez en la historia, debió sacar dinero de la reserva para cubrir el faltante de ¢50.000 millones y girar los pagos mensuales a casi 400.000 pensionados. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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