Economía

Caja de ANDE: Directivos se ratifican en sus puestos pese a caer en irregularidad financiera 1

Sugef concluyó que Caja de ANDE tiene fallas en su gobierno corporativo, pero directivos se reafirmaron en los puestos.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Los miembros de la Junta Directiva de Caja de ANDE se ratificaron en sus cargos, pese a que la entidad cayó en irregularidad financiera 1 a raíz de debilidades en idoneidad, a nivel de gobierno corporativo.
Los miembros de la Junta Directiva de Caja de ANDE se ratificaron por un año más en sus cargos, pocos días después de que Sugef cuestionara la idoneidad del órgano de dirección. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caja de ANDESugefirregularidad financiera
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.