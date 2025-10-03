Economía

Caja de ANDE cae en irregularidad financiera 1, revela oficio confidencial

La Sugef señaló a la Caja de ANDE por fallas en su gobierno corporativo. Conozca en detalle por qué la entidad cayó en irregularidad financiera.

Por Óscar Rodríguez
La Sugef colocó a Caja de ANDE en irregularidad financiera 1 debido a las debilidades en su gobierno corporativo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Caja de ANDESugefirregularidad financiera
Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

