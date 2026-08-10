CAF busca atraer fondos de pensiones de Costa Rica hacia proyectos de infraestructura

Alejandra Botero, gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF, durante la presentación del fondo de inversión VELA, en Ciudad de México.

Alejandra Botero, gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aseguró que los fondos de pensiones en Costa Rica son de interés para la entidad.

En el marco del lanzamiento del fondo de inversión VELA, en Ciudad de México, Botero afirmó que, en particular, les interesa que los fondos de pensiones se sumen como inversionistas en proyectos de obra pública e infraestructura de CAF.

La gerente de Inversiones de CAF manifestó que actualmente existe un fondo de inversión en Costa Rica que se encuentra en la etapa de levantamiento de capital y es administrado por la subsidiaria CAF Asset Management (CAF-AM), enfocado en deuda para infraestructura.

“Hay esa sinergia, ese interés por parte de los fondos de pensiones, de invertir en grandes obras de infraestructura público-privadas. Este vehículo permite hacer justamente eso. Costa Rica es un país muy interesante para poder tener estas figuras, donde uno moviliza el capital privado hacia temas de desarrollo, con fondos de deuda para infraestructura”, afirmó Botero ante una consulta de La Nación.

En esa misma línea, a finales del año pasado, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, también calificó a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) costarricenses como un socio estratégico del banco en el país.

En enero, la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones (ACOP) sostuvo un encuentro con CAF-AM, enfocado en analizar el rol de los fondos de pensiones en el financiamiento de proyectos de infraestructura.

Esa actividad reunió a más de 70 participantes, incluidos representantes de más de ocho fondos de pensiones, autoridades reguladoras, firmas de abogados, asesores financieros y otros actores del ecosistema de inversión.

Desde febrero de 2024, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) autorizó el Fondo de Inversión de Capital de Riesgo Senior para Infraestructura en Costa Rica, administrado por CAF-AM.

Este instrumento busca movilizar aproximadamente $288 millones, en moneda local, hacia proyectos estratégicos de infraestructura en sectores como transporte, energía, agua y saneamiento, telecomunicaciones, educación y salud.

En relación con el fondo VELA, Botero manifestó que, si bien los fondos de pensiones suelen tener estrategias conservadoras, el nuevo instrumento tiene objetivos de desarrollo de gran alcance y busca brindar un retorno financiero relevante, por lo que puede ser una alternativa interesante para inversionistas institucionales.

“Me encantaría que esto fuera un vehículo para los fondos de pensiones, no solo porque son grandes y tienen montos grandes, sino porque esto genera un efecto demostrativo para los fondos de pensiones (...) Esperamos que haya mucho interés de los inversionistas”, aseguró Botero.

Inversiones del ROP

Del monto total administrado por las operadoras con los recursos del régimen obligatorio de pensiones (ROP), el 43,5% estaba colocado en dólares y el 56,5% restante, en colones.

A julio pasado, los fondos de pensiones registraban inversiones por ¢14,8 billones, de los cuales ¢6,4 billones estaban en instrumentos en dólares y ¢8,4 billones, en la moneda nacional.

Popular Pensiones representa el monto más relevante en inversión, con ¢6,07 billones colocados, lo que equivale al 40,8% de los recursos invertidos por las seis operadoras de pensiones.

Le sigue BN Vital, que registra inversiones por ¢2,75 billones, equivalentes al 18,5% del total invertido por las operadoras. En tercer lugar se encuentra BAC Pensiones, con el 15,8% de los recursos; Vida Plena (11,4%); BCR Pensiones (11%), y la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (2,2%).

A julio pasado, las operadoras de pensiones administraban activos por ¢15,1 billones correspondientes a los recursos de sus afiliados del ROP, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

El ahorro de los 3,3 millones de trabajadores y pensionados se invierte en los mercados local e internacional con el propósito de generar rendimientos para sus afiliados.