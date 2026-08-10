Economía

CAF busca atraer fondos de pensiones de Costa Rica hacia proyectos de infraestructura

Alejandra Botero, de la CAF, afirmó que hay interés de que los fondos de pensiones en Costa Rica se sumen como inversionistas a proyectos de CAF

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Alejandra Botero
Alejandra Botero, gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF, durante la presentación del fondo de inversión VELA, en Ciudad de México. (Cortesía/CAF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CAFFondos de pensionesInversiones
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.